Rampelli: centrodestra? Vedremo se andrà in formazione tradizionale

Roma, 28 mag. - "In questo momento non sappiamo nemmeno se il centrodestra andrà nella formazione tradizionale. Non ritengo concluso il centrodestra ma bisogna lavorarci sopra. I tre leader dovranno chiarirsi. Condivido quanto detto da Salvini: la prima cosa che va fatta è la modifica della legge elettorale con l'introduzione del premio di maggioranza. Più che della nuova ricandidabilità di Berlusconi, dobbiamo capire se l'esperimento messo in campo da Lega e M5Stelle è episodico o se sarà un nuovo orizzonte della politica italiana con tanto di alleanze e desistenze". E' quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Fabio Rampelli.