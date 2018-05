Bernini: «Crisi senza precedenti. No di Forza Italia a governi non eletti»

ROMA - «Per uscire da questa crisi istituzionale senza precedenti è necessario ridare voce agli elettori. Potrà così ripartire il cammino del centrodestra unito per un vero governo del cambiamento, in grado di dare risposte rapide ed efficaci a famiglie, lavoratori, imprese e risparmiatori. Resta quindi fermo il nostro no a governi non eletti dal popolo». Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.