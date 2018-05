Borsa ancora giù, volano lo spread con la Spagna e i Cds

Roma, 28 mag. - Non si arrestano le vendite a Piazza Affari e sui titoli di Stato italiani anche dopo lo stop all'esecutivo composto da M5s e Lega.

L'azionario milanese lascia sul terreno il 2,08% con le banche prese di mira dalle vendite. In meno di due settimane Piazza Affari ha visto andare in fumo quasi 60 miliardi di euro di capitalizzazione.

Le tensioni sono ancor più eviodenti sul mercato secondario del reddito fisso. Lo spread tra il Btp e il Bund decennale si è allargato a 233 punti, livello che non toccava dal luglio del 2014 in coincidenza con il referendum in Grecia sull'accordo con la Troika. Il rendimento del titolo decennale è salito al 2,67%, rispetto a inizio maggio è schizzato di 92 punti. Si stabilizzasse su questi livelli il costo del debito pubblico aumenterebbe di oltre due milairdi di euro su base annuale.

Ma più che il differenziale sul Bund, è lo spread tra Italia e Spagna a mostrare il maggio allargamento. Il differenziale tra il Btp 10 anni e il Bonos spagnolo ha toccato oggi i 116 punti, ai massimi da fine 2011. Sui mercati il prezzo del rischio Italia è il doppio rispetto alla Spagna. Identica dinamica anche con il Portogallo. Fino a dicembre 2017 l'Italia presentava un differenziale positivo su Lisbona. Poi l'inversione di tendenza con progressivo allargamento che oggi tocca il massimo storico di 63 punti.

A mostrare l'impennata del rischio Italia sui mercati sono i cds, i credit default swap. Sono contratti assicurativi con i quali un investitore si copre dal rischio default di uno strumento finanziario. Il Cds a 5 anni sui bond italiani è volato a 179 punti base. A inizio maggio oscillava intorno agli 80 punti. Il Cds sulla Spagna è intorno ai 75 punti, quello su Germania, Francia e Gran Bretagna oscilla tra 11 e 21 punti.

A ulteriore conferma della forte tensione sull'Italia, le aste odierne del Tesoro hanno registrato una impennata dei rendimenti. Il tasso di interesse sul Ctz a due anni è balzato di 65 punti base allo 0,35%. Il Btp decennale indicizzato ha registrato una impennata del rendimento di 81 punti all'1,28%.

I titoli di Stato a breve dell'Italia hanno accusato le maggiori fibrillazioni da parte degli investitori. Sul mercato secondario solo i Bot semestrali mostrano rendimenti negativi. I bond governativi della Germania presentano rendimenti negativi fino ai settennali, cinque anni in quasi tutti i paesi euro, escludendo Grecia, Portogallo e Spagna (fino ai biennali).