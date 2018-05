Elezioni, Di Maio: prossima volta andrà meglio, onesti al governo

Roma, 28 mag. - "La prossima volta alle elezioni andrà molto meglio, almeno abbiamo la possibilità portare gente onesta al governo, non capisco perchè Boschi e Alfano sì e Paolio Savona no. Mi devono spiegare questo concetto". Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio Cinque.

"Sono molto arrabbiato", ha aggiunto il capo politico M5S a proposito della bocciatura da parte del Quirinale della squadra di governo con la Lega. "Avevamo lavorato tanto, abbiamo mandato Giuseppe Conte al Quirinale, aveva la lista dei ministri in mano e ci hanno detto, per un ministro, che il governo non poteva partire, non perchè è un condannato o un mariuolo ma perchè è critico verso l'Europa. Non si può pensare che dopo che i cittadini hanno votato di prendere un Monti qualsiasi, questo Cottarelli, pur sapendo che non ha i numeri in Parlamento".

"Il professor Savona - racconta Di Maio - lo abbiamo conosciuto io e Salvini a Roma dieci giorni fa, appena conosciuto ci ha detto: io faccio il ministro del'Economia a patto e condizione che non si esca dall'euro. Conte appena uscito dal Quirinale ha detto: io manterrò gli impegni internazionali".

"C'è stato un grandissimo malinteso - ha proseguito - che questo governo volesse far uscire l'Italia dall'euro ma nel contratto non c'era questo" in realtà secondo Di Maio "c'erano da fare nomine dei vertici Rai e dei servizi, e noi avremmo tolto la mangiatoia a chi ha manigato per tanti anni, questo ha spaventato... ma non finisce qui", assicura.

"Avevamo detto chiaramente al Quirinale che Conte sarebbe stato garante della non uscita dall'euro, dicendolo pubblicamente con interviste per rassicurare gli investitori e parlando con i capi di Stato...ma credo questa fosse una scusa non la versione vera per cui non doveva partire questo governo".