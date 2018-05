Governo, Di Maio: no complotto di Salvini, altri hanno sabotato

Roma, 28 mag. - "Non credo a un complotto di Salvini" per non far partire il governo M5S-Lega. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio Cinque.

"I0l professor Savona lo abbiamo conosciuto e difeso insieme, e alle nostre proposte alternative hanno detto no, allora diventa pure una questione di sovranità - osserva il capo politico M5S -: la sovranità appartiene al popolo, questa è la battaglia. Io non credo ci sia stata malafede ma credo nella malafede di chi diceva andate avanti ma in realtà evidentemente ci stavano sabotando. In questo momento più che mai siamo uniti a livello parlamentare finchè non si va al voto".