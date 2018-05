Milano, Marcora chiede di intotolare la Stazione Centrale a Moro

Milano, 28 mag. - Un consigliere comunale della Lista Sala, Enrico Marcora, ritiene che Milano debba onorare la memoria di Aldo Moro intitolandogli la Stazione Centrale. "Oggi nella nostra città, solo una via in periferia porta il nome di questa figura che ha avuto un ruolo così importante per il nostro Paese. Si apra un dibattito per individuare un luogo più idoneo che possa essere intestato ad Aldo Moro con cui la città di Milano possa degnamente ricordarlo" ha suggerito l'esponente centrista. "La mia proposta - ha proseguito Marcora - è di dedicargli la Stazione Centrale, che è tra i luoghi più significativi della nostra città".