Cottarelli: voto dopo estate. Numeri Camere affondano fiducia

Roma, 28 mag. - Al voto "dopo agosto" con un governo "completamente neutrale" che accompagni il Paese alle urne senza che nè il premier incaricato stamani da Sergio Mattarella al Quirinale, nè i ministri - la cui lista sarà presentata "molto presto" al Capo dello Stato - abbiamo ambizioni politiche. Nessuno, insomma, si candiderà alle elezioni d'autunno. Nasce così il governo neutrale dell'ex commissario alla spending review che è già consapevole che ottenere la fiducia alle Camere sarebbe quasi un mezzo miracolo.

Certo, se il governo Cottarelli conquistasse una maggioranza a Camera e Senato potrebbe condurre in porto la legge di bilancio 2019 e solo poi, all'inizio del nuovo anno, portare il Paese al voto. Ma questo scenario è smentito dalla nettezza dei rapporti di forza dentro le due aule parlamentari dove a farla da padrone sono Movimento cinque stelle e Lega: senza l'appoggio di una di queste due forze non può avere la fiducia nessun esecutivo. E, peraltro, anche Forza Italia ha già annunciato che "non voterà la fiducia" al governo guidato dall'economista del Fondo monetario internazionale mentre lo stesso Silvio Berlusconi rilancia sulle prossime elezioni: "Non immagino altra soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unita con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia".

A Montecitorio dove la maggioranza richiesta è di 315 voti il primo partito è il Movimento cinque stelle con ben 222 seggi, seguito dalla Lega con 124 (che da soli basterebbero a non far ottenere la fiducia al neo governo, con 346 "no" annunciati), da Forza Italia con 104, dal Pd con 111, dal gruppo Misto (con dentro LeU) con 36 e da Fratelli d'Italia con 32. Situazione ancora più netta al Senato dove la maggioranza richiesta è di 161 voti: il Pd ne ha 52, il gruppo per le Autonomie 8, il Movimento cinque stelle 109, Forza Italia 61, la Lega 58, Fratelli d'Italia 18 e il gruppo Misto 12.