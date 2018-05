Governo, Di Maio: Savona? fatti altri nomi ma non andavano bene

Roma, 28 mag. - Non si poteva trovare un compromesso su Savona? "Sono venuto qui proprio per chiarire questo:, è passata l'idea che abbiamo fatto saltare tutto per il professor Savona, non è vero. E' che non andava bene nessuno che fosse come Savona, noi volevamo una persona andasse ai tavoli europei per dire ridateci i soldi sull'agricoltura e i commercianti, diamo 20 miliardi ogni anno all'Europa". Così Luigi Di Maio a Pomeriggio Cinque.

"Io ho fatto arrivare anche nomi alternativi: Bagnai, Siri, nomi della Lega, ma non andavano bene perchè avevano espresso posizioni critiche sull'Europa e perchè le agenzie di rating o la Germania non li gradiscono Allora i ministri li scelgono gli italiani o altri?", ha aggiunto il capo politico M5S.

"Io sono sempre stato il più istituzionale del Movimento, mi hanno dato del moderato e del democristiano, ero estimatore del Presidente della Repubblica, ma la scelta di ieri è incomprensbile: io voglio un governo votato dagli italiani non in provetta", ha concluso Di Maio.