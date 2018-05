Governo, Di Maio: impeachment? Sì, c'è problema poteri Colle

Roma, 28 mag. - Confermo impeachment? "Si, per una semplice ragione, noi chiediamo di tornare al voto, la parola deve tornare ai cittadini ma se ci ripresentiamo un'altra volta al Quirinale con la lista dei ministri ricominciamo da capo. Il problema di cosa può decidere il Presidente della Repubblica lo dopbbiamo porre adesso con l'articolo 90 della Costituzione, messa in stato di accusa...perchè se gli italiani si convincono che il voto non conta nulla è finita la democrazia". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, a Pomeriggio Cinque.