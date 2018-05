Roma, 28 mag. - Ancora una giornata nera a Piazza Affari e per i titoli di Stato. La Borsa di Milano chiude in profondo rosso con il Ftse Mib in calo del 2,08%.

Titoli di Stato sotto pressione sui mercati con lo spread tra Btp e Bund che tocca i 233 punti, ai massimi dal luglio del 2014. Vola lo spread tra Italia e Spagna che raggiunge i 116 punti.

A Milano vendite generalizzate ma sono le banche le più colpite con scivoloni del 6% per Bper e Banco Bpm.