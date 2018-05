Pd: 2 giugno festa italiani, da M5s-Lega solita deriva estremista

Roma, 28 mag. - "Giù le mani dal 2 giugno: è la festa della Repubblica e di tutti gli italiani. Usare, come fa Di Maio e Salvini, la data che celebra la nascita della Repubblica quale momento per dividere il Paese e attaccare le nostre istituzioni democratiche, segna ancora una volta la deriva estremista del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il 2 giugno saremo in tutta Italia la dove si celebra il legame di tutto il popolo italiano al presidente della Repubblica e alle istituzioni". E' quanto afferma il Pd in una nota.