Governo, Decaro (Anci): non si strumentalizzino i sindaci

Roma, 28 mag. - "In una situazione drammatica, di tensione istituzionale senza precedenti, sarebbe irresponsabile strumentalizzare i sindaci e il loro ruolo", lo dichiara il presidente dell`Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, sottolineando: "Siamo noi che, in un quadro di incertezza e di grave preoccupazione, amministriamo le comunità e i territori, rappresentando quel presidio istituzionale che non è solo il più vicino ai cittadini ma in questo momento anche quello più stabile".

E "lo facciamo con senso di responsabilità, a prescindere dalle appartenenze politiche. Consapevoli di rappresentare un Paese storicamente basato sulle municipalità, ci assumiamo anche il compito di lenire l`ansia dei cittadini in queste ore così incerte".

"In virtù di questo - ha concluso Decaro - rivolgiamo un accorato appello ai rappresentanti di tutte le istituzioni di questa Repubblica. Sia pure nel contrasto presente, prevalga la saggezza, si recuperi il senso della misura: rappresentiamo tutti lo Stato, è nostro dovere trovare il modo di dialogare, anche oggi".