Malan: Fi non cambia linea, no a governo Cottarelli

Roma, 28 mag. - "Sul governo neutrale avevamo già detto che non avremmo votato la fiducia, non ci sono particolari ragioni di cambiamento, naturalmente vedremo la lista dei ministri, vedremo cosà dirà il presidente incaricato alle Camere ma non ci sono ragioni per cambiare il nostro orientamento così come abbiamo giudicato negativamente il contratto di governo M5S-Lega, fatto di cose poco o per nulla realizzabili e di cose preoccupanti". Lo ha detto Lucio Malan, esponente di Fi a Pomeriggio Cinque su Canale 5.