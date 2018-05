Merkel: «Pronta a collaborare con qualunque governo italiano»

BERLINO - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di essere pronta a collaborare con tutti i governi italiani, perchè «l'Italia è un partner importante nella Ue», ma i «principi» dell'eurozona vanno rispettati. «Parliamo con tutti i governi ma abbiamo dei principi all'interno dell'area euro e naturalmente ci sono questioni difficili» ha detto la cancelliera in un convegno a Berlino, secondo quanto riferiscono i media tedeschi. Merkel ha ricordato le elezioni 2015 in Grecia, vinte da Alexis Tsipras, esponente della sinistra molto critico verso la Ue. «Allora ci furono molte questioni sul tavolo. Abbiamo discusso per molte nottate, ma insieme abbiamo ottenuto qualcosa» ha aggiunto.