Roma, 28 mag. - "Credo sia necessario convocare subito la direzione del Pd. Se vogliamo recuperare voti, consenso è fiducia mai come adesso serve chiarezza nella proposta che rivolgiamo al Paese. La destra é un pericolo Verona lo si affronta mobilitando la parte che di fronte all'arroganza non piega la testa. E' suonata forte una sveglia. Vediamo di alzarci. Adesso". Lo afferma in un nota Gianni Cuperlo del Pd.