Marcucci: 2 giugno festa Italia, non rievocazione marcia su Roma

Roma, 28 mag. - "Il 2 giugno è la nostra festa, la festa dell'Italia. Chi vuole fare rievocazioni della marcia su Roma, con mobilitazioni ridicole contro l'Europa, contro il presidente della Repubblica, contro la tutte le istituzioni, si fermi prima del precipizio. Faremo vedere a Di Maio e a Salvini che la democrazia in Italia è forte". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.

"Lega e M5S vogliono alzare la tensione - sottolinea - la richiesta di impeachment, le parole vergognose usate contro Mattarella, la marcia su Roma sono chiare indicazioni di percorso. Pagheranno per questa tracotanza, pagheranno per queste manifesta volontà di impoverire gli italiani per assecondare i loro folli disegni".