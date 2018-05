Mirabelli: «Rimuovere foto Mattarella? Scelta pericolosa»

ROMA - «La scelta dei sindaci leghisti di togliere la fotografia del Presidente della Repubblica è grave e dimostra la volontà di alimentare uno scontro che ha come obbiettivo la delegittimazione delle istituzioni repubblicane che rappresentano il paese. Il disprezzo che dimostra e alimenta la Lega è davvero pericoloso e mette a rischio le regole di convivenza che danno forza alla democrazia. Quegli uffici non sono loro, sono dei cittadini e chi li occupa deve usarli per amministrare non per screditare le istituzioni». Lo scrive su Facebook Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd del Senato, eletto in Lombardia.