Governo, Di Maio: quella dei mercati è una bufala

Roma, 28 mag. - "Quella dei mercati è una bufala, i mercati sono preoccupati dall'incertezza e dall'instabilità ma se fosse nato un governo politico non ci sarebbe stato nessun problema. Invece sono andati avanti alla rottura solo per impedire che mettessimo mano alle pensioni d'oro, che togliessimo potere alle lobby governative, che eliminassimo gli odiosi privilegi, tutto il resto sono chiacchiere". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in un video su facebook a proposito della situazione negativa sui mercati in vista del governo M5S-Lega.