Di Maio su fb: reagire subito e con fermezza, nostro voto conta

Roma, 28 mag. - "So che siete incazzat, ho ricevuto migliaia di messaggi: non possiamo rimanere a guardare, noìn possiamo farci anestetizzare dai media dobbiamo reagire subito e con fermezza e abbiamo bisogno, per farci vedere, di simboli, perciò oggi appenderò una bandiera italiana fuori dalla mia finestra, vi chiedo di fare la stessa cosa, tiriamo fuori il nostro orgoglio di essere cittadini italiani, rivendichiamo il diritto a decidere su nostro futuro e sul nostro governo, perchè le elezioni devono continuare ad avere un senso, e permettere di dare al paese la direzione che vogliamo". Eì il video appello lanciato oggi da Luigi Di Maio, all'indomani del fallimento del governo M5S-Lega il capo politico pentastellato chiama alla mobilitazione tutti i militanti e attivisti.

"Vi invito a dire forte sui social che il mio voto conta, metteteci la vostra foto, la foto del Tricolore, per favore non molliamo, non rassegniamoci all'arroganza delle istituzioni che hanno deciso di scacciare il popolo dalla stanza dei bottoni per chiudersi lì dentro - insiste Di Maio -. Fatevi sentire, è importante farlo a partire da ora. Noi organizzeremo manifestazioni nelle principali città italiane, delle passeggiate, gesti simbolici, tutto quanto è possibile pacificamente per affermare il nostro diritto a decidere il nostro futuro".