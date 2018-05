Serracchiani: «Vogliamo Italia forte ed europea»

TRIESTE - «Le prossime elezioni saranno un referendum tra chi vuole un Paese più instabile, con di nuovo l'inflazione addosso alle famiglie, più solo e meno libero, e chi vuole un'Italia forte, solidale ed europea». Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, replicando al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, secondo cui «le prossime elezioni saranno un referendum tra popolo ed elite».

EUROPA - Per Serracchiani «c'è chi vuole essere pari tra pari in Europa e c'è chi va a baciare la mano a Putin e Orban. Sono leader di Paesi dove la distinzione tra popolo ed elite è molto più chiara e dove, di solito, il popolo è apprezzato solo finché applaude il potente sul palco. In effetti, alla fine è sempre una questione di come si intendono la libertà e la democrazia».