Di Maio: «Impeachment per non avere ancora Mattarella dopo il voto»

ROMA - Non parliamo di impeachment «a cuor leggero, sono stato un profondo estimatore del presidente Mattarella ma la sua scelta oltre che incomprensibile è gravissima. Per questa ragione, con la messa in stato di accusa obbligheremo il Parlamento a discutere di quello che è accaduto ieri e soprattutto faremo in modo che dopo le prossime elezioni non ci sia lo stesso presidente che impedisca la nascita del governo del cambiamento. Dopo quanto accaduto, l'Italia ha bisogno di un presidente della Repubblica che scelga i cittadini, non le agenzie di rating». Lo afferma Luigi Di Maio durante un video su Facebook.