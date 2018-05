Di Maio: se da Lega no passi indietro impeachment è certezza

Roma, 28 mag. - "La messa in stato d'accusa" del presidente della Repubblica "si può fare, serve la maggioranza assoluta del Parlamento, se la Lega non fa passi indietro qui non stiamo parlando di una possibilità di una certezza pressochè assoluta". Lo afferma Luigi Di Maio in un video su Facebook.

Quella sulla nostra volontà di uscire dall'euro - aggiunge - è "una bugia inventata dai consiglieri di Mattarella per inquinare l'informazione", "più che il presidente andrebbe messo in stato d'accusa qualche suo consigliere".