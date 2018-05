Di Maio: chiamo elettori e attivisti a mobilitazione

Roma, 28 mag. - "Come capo politico del M5s voglio chiamare tutti i nostri iscritti, elettori e attivisti alla mobilitazione, a partecipare alle iniziative che organizzeremo a partire da oggi". E' l'appello lanciato da Luigi Di Maio in un video su facebook in sui si propone anche di "smontare le bufale, le falsità e le menzogne che sono circolate da parte dei media da ieri sera".

"La situazione è grave, anzi gravissima: ieri è stato sancito il concetto che puoi fare il ministro se sei condannato per mafia, corruzione o se vai a protitute ma guai se hoi osato criticare l'Europa - ha aggiunto Di Maio -. Il voto degli italiani è stato svuotato del suo valore, il Presidente della Repubblica ha deciso di affidare le sorti del paese a un tecnico alla Monti chiamando in ballo il risparmio degli italiani, proprio lui che non ha battuto ciglio mentre il Pd distruggeva le banche e migliaia di rispramiatori".