Di Maio: «Da Mattarella vergognoso unicum nella storia repubblicana»

ROMA - «Ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana, il Presidente della Repubblica ha deciso di scavalcare le sue prerogative costiuzionali e non e far andare al governo la forza che ha avuto 11 milioni di voti, il M5s, un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta in Parlamento insieme alla Lega». Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su facebbok definendo quanto fatto da Mattarella un «vergonoso unicum nella storia della nostra Repubblica».

L'AFFONDO SU COTTARELLI - Il Capo dello Stato ha deciso di fare un «governo dei tecnici che non hanno mai preso un voto, guidato da Cottarelli, con la sicurezza che non avrà la maggioranza in Parlamento, un governo non solo non votato dal popolo ma neppure dal Parlamento», ha aggiunto il capo politico del M5S.