Torino, bagarre in Consiglio: Pd consegna Costituzione a M5S -2

Torino, 28 mag. - "E' stato un gesto simbolico, la Costituzione rappresenta il quadro di regole da cui si deve ripartire. Scappare dall'aula, come hanno fatto i Cinque Stelle, è un atteggiamento infantile che mi ricorda quei bambini che quando perdono la partita scappano con la palla", ha spiegato il capogruppo del Pd Lo Russo, al termine del Consiglio comunale. "Non si può amministrare Torino con questo grado di approssimazione. La dialettica democratica può essere aspra, ma no a delegittimare gli organi istituzionali, in cui per altro i Cinque Stelle sono stati eletti".

"E' arrivato il tempo di una resistenza democratica. Siamo in una situazione di emergenza. L'appello è a scendere in piazza, davanti alla Prefettura di Torino", ha sollecitato il segretario del Pd torinese Mimmo Carretta.

Critico sia verso i Cinque Stelle sia verso il Pd il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Osvaldo Napoli: "Non è stata una bella pagina per Torino. Da parte dei consiglieri comunali dei Cinque Stelle è mancato il rispetto, perché non bisogna confondere i problemi nazionali con quelli di Torino".

Alberto Morano, dell'omonima lista di centrodestra, ha stigmatizzato "l'assenza di rispetto per le istituzioni e per il Consiglio comunale" da parte dei Cinque Stelle.