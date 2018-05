Torino, bagarre in Consiglio: Pd consegna Costituzione a M5S

Torino, 28 mag. - Bagarre in aula del Consiglio Comunale a Torino, al termine del primo appello nominale. In aula mancano i consiglieri pentastellati in aperta polemica con il capo dello stato, Sergio Mattarella.

Quando Fabio Versaci (M5S) presidente del Consiglio comunale termina il primo appello, il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo lascia i banchi dell'opposizione per consegnargli due copie della Costituzione, una per lui e una per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, assente in aula, precisa lo stesso Lo Russo.

"Leggetevi la Costituzione" hanno apostrofato Versaci il capigruppo del Pd Lo Russo e il segretario del Pd Torinese, Mimmo Carretta.

"State facendo una sceneggiata. Vi invito ad uscire dall'aula. Leggetevela voi la Costituzione. Mi vergogno per come vi state comportando. Siete voi che dovete rispettare la democrazia e il presidente del Consiglio" ha replicato Versaci.

Dai banchi del Pd e' partita la replica: "Vergognatevi voi". Mentre le altre forze politiche invitavano tutti alla calma.

La seduta e' poi stata sospesa anche per assenza del numero legale.