Il padre di Di Battista: «Fico non partecipi a celebrazioni 2 giugno»

ROMA - «Il nostro Presidente della Camera non deve partecipare alla 'celebrazione' della prossima festa della Repubblica, una Repubblica violentata dal potere del denaro». Lo scrive Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, su Facebook.

«Vediamo di partecipare veramente, questa volta e se non siamo in grado di condizionare, democraticamente, i comportamenti delle 'istituzioni', sfruttiamo almeno la nostra».

«Roberto si ricordi che èì suo dovere tutelare le prerogative del Parlamento e che è nostro portavoce. Chi è d'accordo lo dichiari e condivida», conclude.