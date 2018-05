Brunetta a Salvini: Lega al voto con centrodestra o con M5s?

Roma, 28 mag. - "Mi rivolgo con simpatia a Matteo Salvini replicandogli che non è tempo per lui di porre aut aut a Forza Italia, su Cottarelli o su qualsiasi altro tema, minacciando in caso di risposta sgradita di mandare all'aria la storica alleanza di centrodestra". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Tocca invece al leader della Lega - aggiunge - rispondere ad un quesito elementare: intende prepararsi alle assai prossime elezioni facendosi carico con Forza Italia e Fratelli d'Italia del programma in dieci punti elaborato insieme, ed in cui sta la chiave dell'autentico cambiamento che abbiamo promesso agli italiani? O forse vuole trasformare in manifesto elettorale il 'contratto' elaborato con i 5 Stelle presentandosi con loro davanti agli italiani?".

"Il problema non è Cottarelli, che non avrà comunque la fiducia, ma la scelta di Salvini per il presente e per il futuro. Rinnega l'alleanza che per 25 anni si è costruita in Italia tra liberali, federalisti e destra democratica intorno a Berlusconi, oppure, sull'onda del recente infelice fidanzamento della Lega con M5S, preferisce infilare se stesso e i suoi nell'altro forno, quello dell'avventurismo giustizialista e irresponsabile dei grillini? Non c'è più tempo, si decida. Per noi la firma sotto il programma scritto assieme è sacra. Ci dica se lo è anche per lui, o se preferisce quella siglata unilateralmente con Di Maio. Faccia presto, che la casa brucia", conclude Brunetta.