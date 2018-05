Anzaldi: «Dopo caso Fazio urgente aprire Vigilanza»

ROMA - «Nel pieno di una crisi politica e istituzionale che ha pochi precedenti per il nostro Paese, il servizio pubblico radiotelevisivo è diventato teatro di un episodio inqualificabile: l'utilizzo di una trasmissione di varietà per lanciare minacce gravissime e infondate contro il presidente della Repubblica. Alla luce di quanto accaduto, è ancora più urgente che la commissione di Vigilanza Rai venga subito messa in condizione di lavorare, per garantire le opportune attività di controllo previste dalla legge. A maggior ragione visto che siamo ormai già in campagna elettorale e nei prossimi mesi si tornerà al voto. Vi chiedo di valutare una decisione concertata e urgente affinché la commissione venga istituita già dalle prossime ore». E' quanto scrive il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi in una lettera inviata al presidente della Camera Roberto Fico e alla presidente del Senato, Maria Alberti Casellati.

«Nel corso di 'Che tempo che fa' su Rai1 - prosegue Anzaldi - il leader M5s Luigi Di Maio ha interrotto la normale programmazione con una telefonata in diretta per annunciare il presunto 'impeachment' contro Mattarella, una procedura senza alcun fondamento giuridico come hanno ribadito in queste ore i più autorevoli costituzionalisti. Di Maio è intervenuto senza alcun contraddittorio né giornalistico, né politico. L'episodio dà l'immagine di una Rai fuori controllo, dove conduttori-artisti senza alcun controllo giornalistico diventano strumento di intimidazione addirittura all'indirizzo del vertice costituzionale dello Stato. Peraltro proprio in contemporanea con Fazio, andava in onda su Rai2 un'edizione straordinaria del Tg2, dedicata alla crisi politica, che otteneva ottimi ascolti: perché la questione non è stata affrontata in quella trasmissione, gestita da una redazione giornalistica e non da un varietà? E' impensabile che in una situazione così esplosiva la Rai agisca senza alcuna vigilanza, senza che l'organo parlamentare preposto sia in grado di lavorare per tutelare il pluralismo».