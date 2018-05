E Macron loda Mattarella: «Coraggio e responsabilità»

PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha elogiato il «coraggio» e la «responsabilità» di Sergio Mattarella. «Ribadisco la mia amicizia e il mio sostegno al presidente Mattarella che ha un compito essenziale da svolgere, garantire la stabilità istituzionale e democratica del sui Paese, un compito che svolge con molto coraggio e grande senso di responsabilità» ha detto il capo dello stato francese in una conferenza stampa con l'omologo angolano Joao Lourenço.

Ieri il presidente della Repubblica italiana ha respinto la lista dei ministri presentata dal presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, espressione di una maggioranza formata da Movimento 5 Stelle e Lega. Il Colle ha ora affidato l'incarico a Carlo Cottarelli.

PARTNER STORICO - «L'Italia», ha aggiunto Macron, «è un partner importante per la Francia su tutti i dossier, un partner storico, un partner del presente e un partner del futuro, che noi rispettiamo, e di cui noi abbiamo bisogno per i progetti europei oltre che per la relazione bilaterale che è strutturante».

Con il suo no alla scelta di un «euroscettico» al ministero dell'Economia (l'economista Paolo Savona), Mattarella ha scelto ieri di sbarrare la strada al primo governo populista di un Paese fondatore dell'Unione Europea, in nome della difesa degli interessi italiani in Europa.