Roma, 28 mag. - Se l'Italia è in una situazione rischiosa la colpa è di "qualche aspirante statista italiano", ovvero i leader di Lega e M5s. Lo dice Matteo Renzi nella sua enews: "Se l'Italia all'improvviso torna a rischiare non è colpa dell'arroganza di qualche cancelleria europea, ma dell'incompetenza di qualche aspirante statista italiano. Siamo più forti delle nostre paure. Rimettiamoci in gioco, tutti insieme. E salviamo l'Italia, i suoi risparmi, i suoi valori. Il suo futuro".