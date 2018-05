Renzi: «Salvini e Di Maio volevano Premier non eletto su programma non votato da nessuno»

ROMA - Altro che «rispettare il popolo», l'alleanza Lega-M5s non si è presentata alle elezioni, ha proposto un «premier non eletto» e l'uscita dall'euro non era stata proposta da nessuno in campagna elettorale. Lo dice l'ex segretario Pd Matteo Renzi nella sa enews.

«Loro non sono stati capaci», dice Renzi. «O hanno avuto paura. Perché è facile promettere la luna in campagna elettorale, ma quando arriva la responsabilità di governare è più comodo scappare. Il disastro di questi giorni ha due responsabili: Salvini e Di Maio. Ma il conto lo pagano e lo pagheranno le famiglie italiane».

L'ex leader Pd ricorda che «Cinque Stelle e Lega hanno passato la scorsa legislatura a inveire contro i premier non eletti. E hanno proposto un premier che non era mai stato eletto in Parlamento, in Regione, in Comune, in Europa. Mai eletto da nessuna parte, nemmeno nel consiglio pastorale (se fosse stato eletto lì, lo avrebbe sicuramente messo nel curriculum alla voce 'rilevanti esperienze ecclesiastiche'). Tutto perfettamente e costituzionalmente legittimo. Ma allora perché tante polemiche in passato?».

«Questo premier non eletto - continua - era alla testa di una coalizione che non si era presentata insieme alle elezioni. Perché quelli che oggi chiedono 'Rispettate il Popolo' dovrebbero ricordare che il Popolo sulle urne aveva trovato la Lega insieme a Berlusconi, non insieme a Grillo. Era accaduto anche nel 2013 con Pd, Ncd, Scelta civica. Solo che allora i grillini e i leghisti lo chiamavano 'Inciucio', oggi lo hanno chiamato 'Contratto'».

Inoltre, «alle Elezioni del 4 marzo nessuno aveva proposto l'uscita dall'Euro. Non c'è nessuna maggioranza tra gli italiani che si sia espressa a favore dell'uscita dall'Euro. Gli unici due esponenti che hanno ipotizzato questa ipotesi sono stati i parlamentari leghisti Bagnai e Borghi. Bagnai è stato sconfitto nel collegio di Firenze dal sottoscritto. Borghi è stato sconfitto nel collegio di Siena da Padoan. Chi vuole uscire dall'Euro lo deve dire prima delle elezioni, non dopo».