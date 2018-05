Savino: «Dal 2011 crisi politica inarrestabile»

ROMA - «La crisi politica e istituzionale che stiamo vivendo non è iniziata il 5 marzo, con un esito elettorale che non ha dato ad alcun partito o coalizione una maggioranza parlamentare, ma è iniziata nel 2011 quando il governo legittimamente eletto dagli Italiani, guidato da Silvio Berlusconi, fu costretto a dimettersi. Da allora non abbiamo più avuto governi scelti dagli elettori né maggioranze parlamentari chiare e solide. Se ci troviamo in questa gravissima crisi è anche perché alcune cariche istituzionali a quel tempo si resero colpevoli di quella violazione della volontà popolare e perché molti commentatori non capirono, o fecero finta di non capire, la gravità di quel che stava avvenendo e pur di tifare contro Berlusconi tifarono contro l'Italia». Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.