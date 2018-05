Renzi: Pd non perda tempo a litiare, offra alternativa credibile

Roma, 28 mag. - In una situazione come quella che si è creata il Pd non deve "perdere tempo a litigare" e offrire una "alternativa credibile". Lo dice Matteo Renzi nella enews inviata ai propri sostenitori.

"Il Pd - spiega - non deve perdere neanche un secondo a litigare, ma offrire un'alternativa credibile. Repubblicana. Se gli estremisti vinceranno l'imminente sfida elettorale il conto lo pagheranno le famiglie, i piccoli imprenditori, i giovani, i pensionati, il popolo. E non si deve aver paura di sfidare a viso aperto i diffusori di bugie spaziali".

Conclude Renzi: "Loro hanno i social e i talk, noi dovremo chiamare a raccolta più persone possibili anche al di fuori della stretta cerchia politica. Da oggi deve partire il coinvolgimento di tante persone che vedono il rischio che l'uscita dalla casa comune europea distrugga il futuro dei nostri figli. Casa per casa, porta a porta, piazza per piazza".