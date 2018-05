Governo: Italia in Comune, non siamo Repubblica dello spread

Roma, 28 mag. - "Siamo con le istituzioni, ma questa non è la Repubblica dello spread o dei mercati. Al centro dell'agenda di governo devono tornare la qualità della vita degli italiani e la forza dell`Italia". Lo affermano in una nota il presidente di Italia in Comune, Federico Pizzarotti, e il coordinatore nazionale, Alessio Pascucci.

"La spaccatura tra il Colle e le forze antisistema ha aperto una fase del tutto nuova nello scenario politico e nelle nostre città. Già da oggi l`Italia non è più la stessa. Da una parte si stanno facendo avanti forze antisistema che parlano di soluzioni facili a problemi complessi, dall`altra è arrivato il tempo di costruire un`alternativa forte e in grado di reagire al populismo Legastellato", affermano Pizzarotti e Pascucci.

"Chi fino a ieri avrebbe dovuto essere l`alternativa non è stato all`altezza del compito. In questa situazione difficile stiamo con le istituzioni, ma al tempo stesso ci sentiamo di affermare che la nostra non è né la Repubblica dello spread, né quella dei mercati: al centro del nostro lavoro e del percorso che stiamo affrontando nei territori rimane sempre il benessere e la qualità della vita degli italiani. Ogni giorno siamo al lavoro nelle nostre città e per i nostri concittadini: è da qui che stiamo ripartendo, dai territori e dalle periferie", conclude la nota di Italia in Comune.