Borsa Milano accentua cali -2,48% spread si allarga a 233 punti

Roma, 28 mag. - Continuano ad ampliarsi le perdite alla Borsa di Milano, con un meno 2,48 per cento dell'indice Ftse-Mib nel pomeriggio, dopo il drastico cambio di rotta rispetto agli scambi mattutini in cui si era invece assistito ad un tentativo di rimbalzo. A pesare è sempre il quadro di incertezza politica nella Penisola e la volatilità che ha innescato sui mercati. Sfumata l'ipotesi di un governo M5S-Lega, con aspre polemiche sulla bocciatura del ministro dell'Economia designato, il Quirinale ha deciso di conferire l'incarico di formare un nuovo governo neutrale all'economista Carlo Cottarelli.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sulla scadenza decennale si allarga a 233 punti base, con i tassi retributivi dei titoli italiani al 2,69 per cento, sui massimi dal 2014. Anche qui con una inversione di rotta dopo i tentativi di miglioramento visti in mattinata. Una sorte a cui non sfugge neanche l'euro, che accelera i ribassi e tocca nuovi minimi da 6 mesi a 1,1610 dollari negli scambi pomeridiani.