Renzi: perché Savona sì e Giorgetti no? Salvini vuole votare

Roma, 28 mag. - C'è un motivo semplice che spiega perché la Lega ha fatto saltare il tavolo sul nome di Paolo Savona, rifiutando di mettere Giancarlo Giorgetti all'Economia: "Salvini ha usato questa vicenda come alibi". Lo dice Matteo Renzi nella sua enews.

"Mattarella - ricorda l'ex segretario Pd - era pronto a firmare la nomina per il Ministero dell'Economia per il braccio destro di Salvini, Giorgetti. Ma la Lega non ha voluto. Savona ha un curriculum diverso dall'identikit del grillo-leghista: banchiere di lungo corso, uomo che ha partecipato ai convegni Bilderberg, esponente della finanza internazionale, professionalmente coinvolto in vicende come Impregilo, il ponte sullo Stretto, il Mose di Venezia. Perché Giorgetti no e Savona sì? Cosa c'è sotto? Salvini ha usato questa vicenda come alibi perché preferisce fare campagna elettorale sulla pelle degli italiani, ma non vuole governare".