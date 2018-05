Krugman duro: «Esludere M5S e Lega è orribile»

NEW YORK - Dure critiche dal Nobel all'economia Paul Krugman al naufragio del governo M5S-Lega a causa della bocciatura ministro dell'Economia che avevano designato. «E' veramente orribile: non c'è bisogno di essere populisti - afferma in una serie di messaggi dal suo profilo Twitter - per essere inorriditi dal fatto che i partiti che avevano vinto un chiaro mandato elettorale sono stati esclusi perché volevano un ministro dell'economia euroscettico».

«La fiducia nella moneta unica batte la Democrazia? Davvero? - si chiede retoricamente Krugman -. Le istituzioni europee soffrivano già di mancanza di legittimità a causa di carenze democratiche. Questo non farà che peggiorare le cose».