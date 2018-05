Dai Cavalieri del Lavoro sostegno a Mattarella -2

Roma, 28 mag. - Secondo D'Amato "bene ha fatto quindi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui va il nostro convinto apprezzamento, a difendere le prerogative costituzionali con grande e ineccepibile rigore istituzionale. Dopo aver dato tutto il tempo necessario alla definizione di una squadra di governo, non poteva piegare l`Istituzione e la Costituzione alla forzatura del tutto strumentale fatta da Lega e Movimento 5 stelle. Non possono esserci incertezze ed esitazioni sulla collocazione internazionale del Paese e sulla nostra appartenenza all`area Euro. L`Europa va riformata e rafforzata con il metodo della trattativa tra partners e non con decisioni unilaterali. Quanto più radicali vogliono essere le riforme da portare avanti, tanto più responsabili, autorevoli e coerenti devono essere sia i contenuti sia i comportamenti istituzionali".

Ora occorre "evitare gravi danni ai cittadini, ai piccoli risparmiatori e alle imprese. La coalizione giallo-verde, nel tentativo di giustificare il suo piano di riforme economiche, ha dichiarato di voler tutelare l`interesse dei piccoli risparmiatori, delle imprese e degli imprenditori italiani. In realtà, nel mondo intero nessuna impresa può essere valutata e considerata migliore del proprio Paese. La credibilità e l`immagine dell`Italia quindi hanno un impatto determinate sulla credibilità e l`immagine delle imprese italiane nel mondo. La scompostezza delle dichiarazioni e dei comportamenti, la contraddittorietà dei programmi, l`indeterminatezza delle coperture di bilancio per riforme non sostenibili, stanno generando sgomento e preoccupazioni non solo negli investitori istituzionali e nei nostri partners internazionali, ma anche nei clienti e nei compratori dei prodotti delle imprese italian"e.