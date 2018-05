Dai Cavalieri del Lavoro sostegno a Mattarella

Roma, 28 mag. - "Piena condivisione e apprezzamento per scelte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Il sostegno a Mattarella arriva dai Cavalieri del Lavoro.

"Sono serviti 84 lunghi giorni per mettere insieme un programma avventuristico, pieno di contraddizioni e chiaramente non sostenibile, il cui unico filo conduttore era ed è il populismo e la demagogia che hanno contraddistinto il crescendo delle dichiarazioni di questi ultimi giorni. La forzatura istituzionale che ha portato alla rottura del percorso di formazione del governo - ha osservato il presidente dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato - è del tutto fuori luogo sul piano sia politico sia istituzionale. Chi l`ha praticata, al di là dell`arroganza e della provocazione istituzionale, non poteva non sapere quale sarebbe stato l`esito e dimostra la chiara intenzione di voler tornare alle urne nel tentativo del tutto egoistico, e non certo per il bene del Paese, di cercare di rafforzare le recenti affermazioni elettorali. Dimostrando così di avere in ben poco conto non solo gli interessi ma anche l`intelligenza degli italiani".

