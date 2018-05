Guerini: Salvini senza vergogna, voleva solo andare al voto

Roma, 28 mag. - Matteo Salvini è "senza vergogna" e le sue parole contro il capo dello Stato sono "inaccettabili". Lo ha detto il coordinatore della segreteria Pd Lorenzo Guerini.

"Salvini è senza vergogna", dice Guerini. "È ormai chiaro a tutti che il suo è stato solo un trucco per non fare il governo. Come sempre da irresponsabile ne ha addossato la colpa, con parole inaccettabili e vergognose, al presidente della Repubblica che invece ha solo applicato la Costituzione. Non trovi scuse ridicole e la smetta di accusare gli altri. Voleva da sempre andare al voto mettendo a rischio il Paese e si è inventato l'occasione per farlo. Adesso grazie a lui i cittadini italiani sono esposti a rischi altissimi. Se ne assuma la responsabilità e lasci perdere di attaccare chi come il Pd si è comportato con serietà e responsabilità e continuerà a farlo sostenendo pienamente l'impegno del presidente Mattarella per il bene dei cittadini."