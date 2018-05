Governo, Messina (Idv): ha fatto bene Mattarella

Roma, 28 mag. - "Ha fatto bene il presidente Mattarella a non cedere che ai diktat dei populisti Salvini e Di Maio facendo gli interessi degli italiani e garantendo il rispetto della costituzione. Ora un governo del Presidente che faccia la legge di stabilità e sia promotore di una nuova legge elettorale che attribuisca il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 40%. Poi subito al voto restituendo la parola ai cittadini italiani che non si faranno più ingannare da inconsistenti proposte politiche e da falsi profeti". Lo afferma in una nota il segretario nazionale dell'Idv, Ignazio Messina.