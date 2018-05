Grimoldi: «Via foto Mattarella dagli uffici lombardi»

MILANO - «Bocciando Savona come ministro dell'Economia proposto dal presidente del consiglio incaricato, oggi la democrazia italiana è stata ferita a morte. Siamo profondamente preoccupati e indignati per una decisione di inaudita gravità. La Lega era ed è pronta a governare con i propri ministri per liberare il Paese dalle catene che evidentemente Berlino e Bruxelles hanno messo alle caviglie del nostro paese. A questo punto chiederemo a tutti gli amministratori della Lega in Lombardia di rimuovere immediatamente dai loro uffici pubblici la foto di Mattarella, che non rappresenta più un garante imparziale dei cittadini». Lo scrive il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, su Facebook.