Generali apre filiale su Employee Benefits in Lussemburgo -2

Roma, 28 mag. - "La creazione di questa nuova filiale rappresenta un altro passo importante verso il rafforzamento della nostra posizione nel mercato Employee Benefits - ha commentato Frédéric de Courtois, Group CEO Global Business Lines & International -. Saremo più efficaci nell`affrontare le sfide poste dal mercato e rafforzeremo la nostra capacità di assistere i clienti".

Secondo Sergio di Caro, Ceo di Generali Employee Benefits "L`apertura della nuova filiale di Generali in Lussemburgo, dedicata esclusivamente al segmento employee benefits, sottolinea l`importanza strategica di questa linea di business per il Gruppo. Unita alle iniziative costanti nei settori della segmentazione dei clienti, dell`offerta di prodotti e della tecnologia utilizzata, questa iniziativa è parte integrante di un piano di sviluppo di più ampio respiro, che punta a rafforzare la nostra posizione di leadership nel mercato employee benefits internazionale e a migliorare il servizio che offriamo ai nostri clienti".

Infine, per Ludovic Bayard, general manager di Assicurazioni generali Luxembourg branch "è un momento entusiasmante per Generali. Grazie a questo nuova filiale riassicurativa dedicata al segmento employee benefits, il Gruppo sarà in grado di accelerare la crescita ed espandere le linee di business con ancora maggiore efficacia. Siamo impegnati a migliorare ulteriormente la nostra gamma di prodotti e servizi rivolti ai clienti globali, in modo da soddisfarne tutte le esigenze ed aspettative".