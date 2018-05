Domani consiglio federale della Lega a Roma

ROMA - Matteo Salvini ha convocato per domani a Roma il consiglio federale della Lega. E' la prima volta che la riunione si svolge nella Capitale. L'incontro è fissato per le 14, ma in mattinata, alle 10, è previsto anche che si vedano i gruppi. All'ordine del giorno «comunicazioni del segretario».

A quanto si apprende, si potrebbe discutere anche di possibili alleanze in vista delle prossime elezioni politiche, e dunque del rapporto con il centrodestra da una parte e con il M5s dall'altra.