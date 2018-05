Roma, 28 mag. - "Penso che in queste ore di tensione istituzionale dovremmo ritrovarci per aggiornarci in tempo reale sugli sviluppi della crisi e per parlare in modo unitario e condiviso con la sola voce del Segretario Martina. Per questo auspico l`immediata convocazione della Direzione nazionale del Pd". Così su twitter il componente della Direzione nazionale del PD Dario Ginefra.