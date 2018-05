Roma, 28 mag. - "In questo momento spread sfonda i 220 punti. Gli indici di borsa quasi a - 2%. Mi auguro che ora si difendano i risparmi degli italiani. Forse il problema e' l'assenza di governo e non il nome di un ministro?". Lo afferma in una nota, Carlo Sibilia, segretario dell'ufficio di presidenza della Camera, deputato del Movimento 5 Stelle.