Governo, Fassina: richiesta impeachment surreale. No a Cottarelli

Roma, 28 mag. - "La richiesta di impeachment del presidente Mattarella è surreale. M5s e Fdi si fermino. Il conflitto va spostato dal terreno istituzionale al terreno politico. Sul terreno politico, è stato un errore il no a Paolo Savona". Lo afferma Stefano Fassina di Leu sulla sua pagina Fb.

"Si è venuta a definire - aggiunge - un'alternativa esiziale tra europeismo liberista e una nazionalista uscita dall'euro. Non sarebbe dovuto essere necessariamente così, in particolare dopo la nota di ieri del prof Savona. Ora, è inevitabile il ritorno rapido alle urne dove noi, Leu, dobbiamo far vivere una credibile alternativa al mortale bipolarismo europeismo liberista versus nazionalismo: la strada del patriottismo costituzionale, ossia il primato della nostra Costituzione sui principi dei Trattati europei con essa contraddittori. In coerenza con tale prospettiva politica, la mia posizione è di votare no alla fiducia al Governo Cottarelli", conclude Fassina.