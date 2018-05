Governo, Gasbarra: Pd sia protagonista, Renzi torni alla guida

Roma, 28 mag. - "L'Italia sta vivendo una fase istituzionale inedita, delicata, complessa e pericolosa. Questa crisi di sistema non può non vedere il Pd protagonista. Con unità, saggezza e coraggio dobbiamo mettere in campo in Italia e in Europa una grande azione politica a totale servizio dei bisogni dei cittadini". Lo afferma in una nota il parlamentare europeo del Pd, Enrico Gasbarra.

"Una proposta politica a testa alta, senza sconti e timidezze per niente e nessuno. Bisogna portare - aggiunge - il Paese fuori dal pantano in cui Lega e 5 Stelle ci hanno messo. Ad una situazione straordinaria si risponde con azioni straordinarie. E' tempo di convocare Direzione e Assemblea per azzerare il dibattito interno e chiedere, tutti insieme, a Matteo Renzi di riprendere la guida del partito. L'Italia viene prima di tutto".