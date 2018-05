Roma, 28 mag. - "È da ieri che Salvini esterna, dichiarando a tutti la sua incazzatura. Ma qui il monopolio dell'incazzatura non ce l'ha Salvini. È ora che anche i moderati incomincino ad indignarsi per questa ignobile sceneggiata dei 5 Stelle e della Lega e per il loro attacco dissennato verso il Presidente della Repubblica. A volte anche i moderati si incazzano". Lo afferma in una nota Pier Ferdinando Casini.